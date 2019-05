München (ots) -



Emotionale Erfolgsshow mit wundervoller Symbiose aus höchster Reitkunst, Akrobatik, Tanz und Musik hat über 450.000 Besucher in Europa begeistert - für den SHOWPALAST MÜNCHEN wird erfolgreichem Meisterwerk neue Dimension verliehen - Produktionsprozess und Vorverkauf gestartet - Show-Premiere im November 2019



Am 26. Mai 2019 feiert EQUILA nach erfolgreicher Spielzeit mit rund 300.000 begeisterten Besuchern im SHOWPALAST MÜNCHEN seine Dernière. Jetzt steht das neue Show-Highlight für den SHOWPALAST MÜNCHEN fest: Im November 2019 wird GEFÄHRTEN DES LICHTS seine aufsehenerregende Premiere feiern. Während ihrer achtmonatigen Tournee durch vier Nationen hat die erfolgreichste internationale Tournee-Show mit Pferden aller Zeiten die Herzen seines Publikums berührt und über 450.000 Besucher in den größten Arenen Europas an 28 Spielorten begeistert. Bis zum Sommer 2020 wird das emotionale Show-Erlebnis im SHOWPALAST MÜNCHEN zu sehen sein.



"Mit GEFÄHRTEN DES LICHTS bekommt München ein spektakuläres und geliebtes Show-Erlebnis voller magischer Momente, das in ganz Europa mit Standing Ovations gefeiert wurde und in München noch nie zu sehen war", so Meike Árnason, General Managerin Showpalast München und Cavalluna Park. "Für den SHOWPALAST MÜNCHEN werden wir dem erfolgreichen Meisterwerk eine neue Dimension verleihen."



Inszeniert wird GEFÄHRTEN DES LICHTS von dem arrivierten Produktionsteam um den Emmy-nominierten Regisseur und Komponisten Klaus Hillebrecht. Auf der Grundlage einer berührenden Geschichte, ihrer faszinierenden Inszenierung und mitreißenden Musik wird das Show-Erlebnis in den nächsten Monaten weiterentwickelt. Bereichert wird GEFÄHRTEN DES LICHTS durch spektakuläre artistische Elemente, die besten Equipen aus ganz Europa sowie Tänzer und Artisten aus aller Welt.



Für die Premiere im SHOWPALAST MÜNCHEN werden die beeindruckenden Möglichkeiten des Theaterhauses ausgeschöpft: Dreidimensionale Szenerien werden das Show-Erlebnis bereichern, die größte LED-Wand Europas wird wie nie zuvor kunstvoll bespielt und unterstützt bildhaft das emotionale Gesamtkunstwerk. "Das Publikum wird ganz in das Bühnengeschehen mitgenommen, Bühne und Publikum werden eins", so Johannes Mock-O'Hara, Geschäftsführer Cavalluna und Produzent von GEFÄHRTEN DES LICHTS. "Das Show-Erlebnis wird in der vollen Bespielung der 45 Meter breiten Arenabühne eine neue beeindruckende Wirkung entfalten."



GEFÄHRTEN DES LICHTS ist eine wundervolle Symbiose aus Reitkunst, Akrobatik, Tanz und Musik und nimmt sein Publikum mit auf eine farbenprächtige Reise durch die Kulturen der Welt, zu ihren Tugenden und zu den Schätzen des Lebens.



Die Geschichte ist das eindrucksvolle Abenteuer der bezaubernden Alana, die sich auf den Weg macht, um Menschen zu finden, die ihr Herz trotz Widrigkeiten im Leben offen halten können und so eine leuchtende Quelle für die Welt sind - die sogenannten Gefährten des Lichts. Von ihnen soll Alana bestimmte Tugenden lernen, um auch zu einer Gefährtin des Lichts zu werden und so die Welt vor der Dunkelheit zu schützen, die durch ängstliche und verschlossene Menschen droht. So beginnt ihre Suche nach Menschen mit leuchtendem Herzen.



Auf ihrem Weg begegnet sie neuen Freunden und lernt, ihr Herz erstrahlen zu lassen. Ihre Reise führt sie nach Arabien, Indien und China, in den Wilden Westen, nach Brasilien, Spanien, Afrika und nach Nord-Europa - mit ihren Kulturen, Tänzen, Kostümen und Musik, wo die Menschen kulturell verschieden sind, aber im Herzen gleich. Doch gibt es auch Menschen, die verhindern wollen, das Alana es rechtzeitig schafft, genug zu lernen, um die Welt vor der drohenden Dunkelheit zu schützen...



"GEFÄHRTEN DES LICHTS ist mein Plädoyer für einen offenen, aufrichtigen und herzlichen Umgang in der Welt. Die Show ist für mich eine gemeinsame Reise aller Darsteller mit den Zuschauern zu den Tugenden des Lebens und zu einem respektvollen Miteinander", umschreibt Klaus Hillebrecht, Regisseur und Komponist die Essenz seiner fantasievollen Show. "GEFÄHRTEN DES LICHTS soll nun auch in München die Herzen seiner Besucher öffnen, damit auch sie das Licht, das diese Show ihnen gibt, in ihr Leben tragen können und sie zu Gefährten des Lichts werden."



GEFÄHRTEN DES LICHTS wird in einem insgesamt fast einjährigen Kreativprozess für den SHOWPALAST MÜNCHEN produziert. Anschließend beginnen die Proben für die internationale Cast. Tickets sind ab sofort ab 29,90 EUR an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.showpalast-muenchen.de und www.cavalluna.com erhältlich.



Über den SHOWPALAST MÜNCHEN



Ein ausgefeiltes Raumdesign mit Amphitheater-Bestuhlung, Europas größte LED-Wand mit 600 Quadratmetern, eine ovale Bühnenfläche von 1.500 Quadratmetern und die 45 Meter breite Bespielbarkeit des Theaterraums schaffen in Münchens neuem Theaterhaus für die 1.700 Besucher ein bisher nie dagewesenes Gefühl von Nähe. Den SHOWPALAST MÜNCHEN umgibt der CAVALLUNA PARK. Binnen zwei Jahren wurde in München-Fröttmaning für rund 55 Millionen Euro und ohne Steuergelder, Subventionen oder sonstige Unterstützungen ein weltweit einzigartiges Freizeitprojekt erbaut und ausschließlich privat finanziert. Mehr Informationen unter www.showpalast-muenchen.de und www.cavalluna.com



