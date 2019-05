Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Total SA auf "Buy" mit einem Kursziel von 58,50 Euro belassen. Bei den Unternehmen aus dem Ölsektor zeichne sich nach einer beispiellosen Periode überschüssiger Free Cashflows nun eine Phase kontinuierlicher Aktienrückkäufe ab, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Wertzuwachs je Aktie dürfte bei den Sektorwerten das bereinigte Wachstum ankurbeln und allgemein mehr Vertrauen der Märkte in die Dividendenaussichten bringen./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2019 / 09:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-05-23/09:11

ISIN: FR0000120271