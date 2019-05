Der DAX bewegte sich zur Wochenmitte in einer Handelsspanne von rund 150 Punkten. Am Ende des Tages übernahmen die Bullen schließlich das Ruder. Allzu deutlich fielen die Zugewinne allerdings nicht aus. Der DAX schloss mit einem Plus von 0,2 Prozent.



Marktidee: Deutsche Börse. Die Aktie der Deutschen Börse hatte im Rahmen des mehrjährigen Bullenmarktes im Juli vergangenen Jahres ein 10-Jahres-Hoch markiert. Daraufhin folgte eine mehrmonatige Korrektur. Seit dem dort im Dezember ausgebildeten Tief tendiert der Wert wieder nordwärts. Dabei gelang in der vergangenen Woche der Ausbruch über das Vorjahreshoch.