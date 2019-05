Bei der Europawahl könnte das rechte Lager mehr Sitze erringen als die Europäische Volkspartei oder die Sozialdemokraten.



Was dieses politische Erdbeben u.a. für die Besetzung wichtiger Ämter, wie die des EZB-Präsidenten, bedeutet, erfahren Sie in der aktuellen Sendung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.