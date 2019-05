Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen erwartet keinen Engpass bei der Abfallentsorgung durch den möglichen Ausstieg aus der Kohleverstromung. Das ist einem Bericht der Landesregierung an den Umweltausschuss zu entnehmen. "Die Landesregierung geht derzeit nicht davon aus, dass die Stilllegung von Kohlekraftwerken zu einem Engpass der in Nordrhein-Westfalen zur Entsorgung anfallenden Abfälle führen ...

