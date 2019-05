Im Rahmen ihrer gemeinsamen Produktplanung arbeiten Solvay und Stratasys an der Entwicklung eines AM-Hochleistungsfilaments, das auf dem vielseitigen Radel Polyphenylsulfon (PPSU) von Solvay basiert und die strengen Anforderungen der FAR 25.853 (Federal Aviation Regulations) für Luft- und Raumfahrtanwendungen erfüllt. Beide Unternehmen haben sich das Ziel gesetzt, dieses Filament im Jahr 2020 im Markt einzuführen. Weitere Hochleistungsproduckte, die den industriespezifische Anforderungen in weiteren Schlüsselmärkten für die additive Fertigung erfüllen, werden folgen. PPSU mit guten Beständigkeiten Solvay entwickelt und liefert schon seit 25 Jahren Radel PPSU-Typen für Innenausstattungsteile von Flugzeugkabinen. Die Materialien erfüllen allen relevanten Anforderungen und Vorschriften hinsichtlich Flammwidrigkeit, Rauchdichte, Wärmeentwicklung und Schadgasemissionen im Brandfall. Die Materialien sind außerdem äußerst chemikalienbeständig und außergewöhnlich robust. "Die Kombination des Materialangebots und der Markterfahrung von Solvay mit den 3D-Kapazitäten von Stratasys für wiederholgenaue, hochwertige 3D-Druckergebnisse wird neue Einsatzmöglichkeiten in mehreren weiteren Branchen erschließen, die wir bereits mit Polymeren für ‚traditionelle' Fertigungstechniken unterstützen", sagt Christophe Schramm, Business Manager für Additive Manufacturing bei der globalen Geschäftseinheit Specialty Polymers von Solvay. (sf)

