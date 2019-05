Wäre die Börse nicht viel angenehmer, wenn man sich einfach langfristig binden würde anstatt immer nur von Ast zu Ast zu hüpfen? So eine Art "Aktienehe", die für mindestens 30 Jahre saftige Dividenden in die Haushaltskasse spült? Das wirkt auf den ersten Blick wie eine sehr einfache Aufgabe. Aktie kaufen, halten und nach 30 Jahren verkaufen. Aber halt! So einfach ist es nicht. Denn erst mal muss eine Aktie gefunden werden, die man auch 30 Jahre lang behalten möchte. Die Aktien von TUI (WKN:TUAG00), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...