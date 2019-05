Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Linz (pta007/23.05.2019/09:30) - 23. Mai 2019 Wien, 23. Mai 2019 - Die S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, Börsenkürzel: SANT) hat heute mit der KAPSCH-Group Beteiligungs GmbH, Wien, Österreich, einen Kaufvertrag über den Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an der Kapsch CarrierCom AG inklusive deren Tochtergesellschaften sowie für den operativen Geschäftsbereich Kapsch PublicTransportCom abgeschlossen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt allfälliger behördlicher Genehmigungen.



Die Kapsch CarrierCom AG ist einer der weltweit anerkannten Anbieter von Kommunikationslösungen für Mission-Critical Networks. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Planung, Entwicklung, Aufbau und Wartung von GSM-R (Global Systems for Mobile Communications-Railways) Netzen und deren Weiterentwicklung in Richtung FRMCS (Future Railway Mobile Communication System). Darüber hinaus verfügt die Kapsch CarrierCom über ein zukunftsweisendes Portfolio von PS-LTE (Public Safety LTE) Produkten. Durch den technologischen Fokus und die Investitionen in Forschung und Entwicklung ist das Unternehmen maßgeblich in die Definition der zukünftigen Standards für betriebskritische Kommunikation involviert, so beispielweise in der europäischen Forschungsinitiative Shift2Rail. Kapsch PublicTransportCom bietet Lösungen für den Öffentlichen Personennahverkehr an. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr erzielten die beiden Bereiche mit knapp 500 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa EUR 120 Mio., wobei aufgrund von Projektnachlaufkosten und hoher externer Entwicklungsaufwendungen noch Verluste erzielt wurden. Der Kaufpreis liegt - bei Betrachtung frei von Schulden und Barmitteln - in einem niedrigen zweistelligen Millionenbereich.



Hannes Niederhauser, Vorstandsvorsitzender der S&T AG, kommentiert: "Die Akquisition ist ein weiterer wichtiger Meilenstein zur Umsetzung unserer Wachstumsziele im Rahmen unserer "Agenda 2023". Die Kapsch CarrierCom ist einer der weltweit führenden Anbieter von Kommunikationslösungen für Bahnbetreiber und hat in den letzten Jahren den Wandel von kundenspezifischen Hardwareprodukten zum Anbieter von hardwareunabhängigen Softwarelösungen vollzogen. Die erworbene Technologie ergänzt damit das bestehende Portfolio der Kontron/S&T Gruppe im Bereich "IoT Transportation" ideal. Mit dem hohen Softwareanteil treiben wir unsere Strategie zu höherer Wertschöpfung weiter voran."



Georg Kapsch, Vorstandsvorsitzender der Kapsch Group, ergänzt: "Die Kapsch Group hat beschlossen, ihren strategischen Fokus in Zukunft auf zwei Bereiche zu konzentrieren, nämlich einerseits Maut- und Traffic-Management-Lösungen für die intelligente Straße im inter- und intraurbanen Bereich - Kapsch TrafficCom und andererseits auf ICT, IOT und Digitalisierungslösungen - Kapsch BusinessCom. Somit trennen wir uns von Kapsch CarrierCom und Kapsch PublicTransportCom. Wir übergeben die beiden Unternehmen in die guten Hände eines anderen erfolgreichen österreichischen Unternehmens. Wir sind überzeugt, dass die beiden Unternehmen mit S&T einen perfekten strategischen Fit darstellen und S&T aufbauend auf dem vorhandenen Produktportfolio und der starken Marktstellung der beiden Unternehmen diese erfolgreich weiterentwickeln wird."



Über die S&T AG Der Technologiekonzern S&T AG (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) ist mit rund 4.300 Mitarbeitern und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern weltweit präsent. Als Systemhaus ist das im TecDAX® und SDAX® an der Deutschen Börse gelistete Unternehmen einer der führenden Anbieter von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. 2016 ist S&T bei der Kontron AG - einem Weltmarktführer im Bereich Embedded Computer - eingestiegen und zählt nach dieser Transaktion mit einem weiter gewachsenen Portfolio an Eigentechnologie in den Bereichen Appliances, Cloud Security, Software und Smart Energy zu den international führenden Anbietern von Industrie-4.0- bzw. Internet-of-Things-Technologie.



Über die Kapsch GROUP Das 1892 gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist heute ein global agierender Technologiekonzern mit Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf allen Kontinenten. Die Kapsch Group richtet ihren Fokus auf die Kommunikations- und Mobilitätsbedürfnisse der Menschen. Mit innovativen Produkten und Lösungen leisten die beiden Schlüsselgesellschaften Kapsch BusinessCom und Kapsch TrafficCom einen wesentlichen Beitrag zur digitalen Transformation und zu einer nachhaltigen Gestaltung der Zukunft des öffentlichen und privaten Verkehrs.



