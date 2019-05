Wer am Wachstumspotenzial aussichtsreicher Online-Unternehmen teilhaben möchte, könnte sich den Global Internet Leaders-Fonds näher ansehen. Dahinter steht die Expertise des Unternehmers Jan Beckers.Jan Beckers, geboren 1983, gilt als einflussreicher Entrepreneur und Unternehmensgründer in der deutschen Online-Branche. Der studierte Betriebswirtschaftler investiert seit 20 Jahren erfolgreich am Aktienmarkt und hat seit 2008 mehr als zehn Internetunternehmen aufgebaut, darunter die solarisBank und den Versicherungsmanager Clark. 2014 wurde Becker mit dem Ernst & Young "Entrepreneur of the Year" Award als bester deutscher Unternehmer ausgezeichnet. Als Business Angel investierte er zudem in die ersten Finanzierungsrunden von Internet-Unternehmen wie Delivery Hero.

