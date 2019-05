Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 1100 Pence belassen. Es gebe diverse Punkte, über die man bei dem Billigflieger nach den Resultaten für das ersste Geschäftshalbjahr debattieren müsse, schrieb Analyst Gordon Gray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf den Umsatztrend, den Basisflughafen Berlin, die Brexit-Planungen und Übernahmemöglichkeiten./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2019 / 19:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-05-23/10:05

ISIN: GB00B7KR2P84