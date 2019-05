Wien (www.anleihencheck.de) - Die Zerfallserscheinungen innerhalb der britischen Regierung setzten sich gestern weiter fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So habe Premierministerin May ein weiteres prominentes Kabinettsmitglied verloren. Denn die Vorsitzende des Unterhauses - Andrea Leadsom - habe aus Protest gegen Mays Pläne (abermalige Abstimmung über Austrittsabkommen und Referendum darüber) ihren Rücktritt verkündet. Der Druck auf May, selbst zurückzutreten, werde damit nochmals größer. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...