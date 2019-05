Der Deutsche Aktienindex bewegt sich seit Jahresbeginn in einem streng begrenzten, steigenden Kurskorridor. Bald jedoch könnte der Markt in ein neues, weniger positives Verlaufsmuster übergehen. Investoren mit langem Zeithorizont müssen sich aber noch keine Sorgen machen. In den Vormonaten stoppten Korrekturen des DAX stets an der unteren Begrenzungslinie ...

