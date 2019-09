FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter aufwärts geht es am Mittwoch im asiatisch geprägten Frühhandel mit den DAX-Futures an der Eurex. Der September-Kontrakt gewinnt gegen 6.10 Uhr 47 auf 12.345 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.350,5 und das -tief bei 12.266 Punkten. Umgesetzt wurden gut 2.300 Kontrakte. Im Unterschied zum Kassa-DAX verläuft der Aufschwung weiter Gap-frei. Der steile Aufwärtstrend unterstützt den Future bei 11.850 Punkten. In diesem Bereich liegt auch die Nackenlinie der Bodenformation. Diese deutet auf ein Potenzial bis in den Bereich zwischen 12.400 und 12.500 hin. Darüber gibt das Jahreshoch bei 12.650 Punkten Widerstand.

September 11, 2019 00:16 ET (04:16 GMT)

