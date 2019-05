Nel ist ein norwegischen Unternehmen, was schon lange im Bereich Wasserstoff tätig ist, vor allem bei der Elektrolyse also der Herstellung davon. Wasserstoff wird bei der Energiewende als Speichermedium eine große Rolle spielen, da man mit überschüssigen Strom, aus Wassser Ergas herstellen kann. Auch bekommen LKW's die mit Wasserstoff betrieben werden langsam Traktion und es soll ein besseres Netz an Wasserstofftankstellen in Europa aufgebaut werden. Allerdings ist Nel letztendlich ein Anlagenbauer und es gibt viele kleine und große Firmen, die in diesem Segment mitmischen, wie 2G Energy, Hydrogenics, aber auch Siemens und Linde. Derzeit ist Wasserstoff außerdem auch noch von Dieser Artikel Nel Asa Aktie - Ist der Wasserstoff Play überteuert? Eine Videoanalyse erschien zuerst auf investresearch.net. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...