Nehmen Sie an unserem kostenlosen Webinar am 4. Juni teil, um einen Einblick in die neuen Integrationsmethoden, Benutzererfahrungen und Funktionen von ModelCenter MBSE zu erhalten!



Blacksburg, Virginia (ots/PRNewswire) - Phoenix Integration gibt mit Stolz den ersten Release eines völlig neuen Analysis Integration-Frameworks für MagicDraw und CAMEO Systems Modeler namens ModelCenter MBSE bekannt. Das von Grund auf anwenderfreundlich konzipierte ModelCenter MBSE for MagicDraw macht die Bedienung flexibler und leichter denn je und ermöglicht es, beliebige Analysetools in das MagicDraw SysML-Modell zu integrieren, um das Systemverhalten zu validieren, die Erfüllung der Anforderungen zu überprüfen und das Design des Systems zu optimieren, was Kosten reduziert, Entwicklungszeiten verkürzt und zu besseren Produkten führt.



ModelCenter MBSE 2.0 for MagicDraw beinhaltet die folgenden neuen Funktionen und Fähigkeiten:



- Neue intuitive Benutzerschnittstelle - Möglichkeit zur Verknüpfung der Analyse mit dem System, ohne SysML Parametric Diagrams - Flexiblere und leistungsstärkere Methoden zur Anforderungsprüfung - Neue nativere Behavioral Diagrams-Integration



"Wir freuen uns, den No Magic-Anwendern die nächste Generation an MBSE-Integrationsfunktionen vorstellen zu können", erklärt Dr. Scott Ragon, Director Technical Business Development bei Phoenix Integration. "ModelCenter MBSE for MagicDraw macht es für Techniker einfacher denn je, Systemanforderungen mit jedem Technikanalyse- oder Softwaretool zu validieren".



Informationen zu Phoenix Integration



ModelCenter® von Phoenix Integration ist die Softwareumgebung für modellbasiertes Engineering. ModelCenter® ist ein herstellerunabhängiges Software-Framework zum Aufbau und zur Automatisierung von toolübergreifenden Workflows und zur Optimierung von Produktdesigns, das speziell für modellbasiertes System-Engineering (Model Based Systems Engineering, MBSE) entwickelt wurde. Die Lösung wird von führenden Unternehmen weltweit eingesetzt, um Entwicklungskosten zu reduzieren, die Engineering-Effizienz zu verbessern, Innovationen zu fördern und wettbewerbsfähigere Produkte zu entwerfen. Erfolgreiche Anwendungen finden sich in einem breiten Branchenspektrum, unter anderem Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Verteidigung, Elektronik, Energie, Schwerindustrie und Schiffbau. Weitere Informationen finden Sie unter www.phoenix-int.com.



Informationen zu MagicDraw



MagicDraw ist ein Werkzeug für visuelle UML, SysML, BPMN und UPDM Modellierung, das Support für die Zusammenarbeit im Team bietet. Das für Businessanalysten, Softwareanalysten, Programmierer und QA-Ingenieure konzipierte dynamische und vielseitige Entwicklungstool erleichtert die Analyse und Gestaltung von objektorientierten Systemen und Datenbanken.



