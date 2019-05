Siemens-Calls mit 136%-Chance bei Kursanstieg auf 110 EUR

Wie der Gesamtmarkt, startete auch die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) schwach in den frühen Handel des 23.5.19. Da sich an der grundsätzlich positiven Bewertung der Aktie nichts geändert hat und Experten in den neuesten Analysen die Kursziele für die Siemens-Aktie bestätigten oder auf bis zu 143 Euro (Credit Suisse) anhoben, könnte die aktuelle Kursschwäche von risikobereiten Anlegern als Kaufgelegenheit angesehen werden.

Für kurzfristig agierende Trader, die der Siemens-Aktie in den nächsten Wochen zumindest einen Anstieg auf die Marke von 110 Euro zutrauen, könnte nun ein geeigneter Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 106 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis bei 106 Euro, Bewertungstag 17.7.19, BV 0,1, ISIN: DE000HX99QH5, wurde beim Aktienkurs von 104,56 Euro mit 0,25 - 0,26 Euro gehandelt.

Steigt der Kurs der Siemens-Aktie in einem spätestens Monat zumindest auf 110 Euro an, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,47 Euro (+81 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 101,4148 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 101,4148 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JP8L748, wurde beim Aktienkurs von 104,56 Euro mit 0,35 - 0,36 Euro taxiert.

Gelingt der Siemens-Aktie in nächster Zeit der Anstieg auf die Marke von 110 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,85 Euro (+136 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 97,403 Euro

Der Goldman Sachs-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 97,403 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000GA4W0E3, wurde beim Aktienkurs von 104,56 Euro mit 0,73 - 0,74 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf die Marke von 110 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,25 Euro (+69 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de