Immobilienaktien bleiben auch in diesen unsicheren Zeiten am Markt gefragt. Deshalb hat Barclays auch die Kursziele diverser Immobilienkonzerne angehoben. So auch das von TAG Immobilien. Von 23,60 Euro auf 24 Euro.



