Hart bei Graz (ots) - Ihr neuestes Müll-Projekt startet das steirische Unternehmen Botres Global GmbH jetzt dort, wo es nötig ist: auf der Partyinsel.



Sie nehmen es mit einem ganz Großen auf: dem Biomüll. Beseitigen ihn nicht nur, sondern verwandeln ihn in Biogas, sauberes Wasser und Dünger.



Whoa, we're going to Ibiza! Jährlich sind es rund 1,5 Millionen Touristen, die ihren Urlaub auf der beliebten spanischen Insel verbringen. Die Kehrseite der im Glanz der Partylichter und wunderschönen Landschaft schimmernden Medaille: der Müll, den der Tourismus Jahr für Jahr hinterlässt. Diesem sagt nun ein österreichisches Unternehmen den Kampf an.



Genaugenommen hat sich die Firma Botres Global mit Sitz in Hart bei Graz der Aufbereitung des Biomülls verschrieben. Der macht immerhin 50 Prozent der gesamten Menge aus. Landet der zusammen mit dem Restmüll auf einer Deponie - auf Ibiza wird organischer Müll in den Haushalten, Gewerbe und Gastronomie noch nicht getrennt - kommt es zur unkontrollierten Produktion von Treibhausgasen. Dafür hat das steirische Unternehmen eine Lösung gefunden. Mithilfe einzigartiger Technologie wird der organische Müll so aufbereitet, dass daraus Biomethan, hochwertiger Dünger und sauberes Wasser entstehen. Und das ohne Emissionen.



Mit ihren modernen Anlagen hat Botres Global starke Mitbewerber hinter sich gelassen und das Biomüll-Projekt auf der Baleareninsel für sich gewinnen können. Die Arbeiten und Planungen dafür sind in vollem Gange, im September 2020 wird die Anlage in Betrieb genommen.



Über das Unternehmen:



Botres Global GmbH plant, baut und betreibt moderne Biogasanlagen. Mit nachhaltigen Technologien, die auf mehr als 20 Jahren Erfahrung beruhen, werden so organische Abfälle derart aufbereitet, dass daraus Biomethan, sauberes Wasser und Dünger entstehen. Das international tätige Technologieunternehmen - mit erfolgreichen Projekten in der Türkei, in Polen und in Italien - hat seinen Sitz in Hart bei Graz. www.botres.com



