Nach der Verbannung von Huawei der USA auf eine "Schwarze Liste", macht eine Frage die Runde: Ist das der Beginn eines "Kalten Technologiekriegs"? Trump und Co versuchen mit dieser Maßnahme, eines der chinesischen Technologie-Aushängeschilder zu isolieren. Huawei will nun mit einer eigenen Software kontern - und möglicherweise den US-Vorzeigekonzern Apple in einer ähnlichen Art attackieren. Zu den Leittragenden an der Börse gehören vor allem Technologiekonzerne wie Aixtron und Infineon.

