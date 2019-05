Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Nach dem Erholungsversuch vom Mittwoch startet der Dax am Donnerstag gut 100 Punkte tiefer. Anleger sorgen sich zunehmend um die Eskalation im Handelskonflikt. "Einen Konflikt, der so immens über Zölle und Firmen-Boykotte ausgetragen wird, hat die Weltwirtschaft lange nicht gesehen. Die Gefahr für die Weltwirtschaft ist massiv", sagte ein Portfoliomanager. Anleger werden immer vorsichtiger. Der ifo-Geschäftsklimaindex fällt im Mai von 99.2 auf 97.9 Punkte, der Handelskonflikt hat also handfeste Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf der Unternehmen. Ein US-Richter bestellt Mediator im Streit um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter. Die Hauptversammlung der Deutschen Bank könnte für Paul Achleitner zum Scherbengericht werden. Pfeiffer Vacuum warnt vor schlechterem Abschneiden. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß