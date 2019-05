Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Fernsehen für die Ohren: ProSieben startet ab sofort den ProSieben Podcast "Willkommen beim Privatfernsehen". Konfettikanonen, Pyrotechnik, tosender Applaus - wie geht es wirklich hinter den Kulissen des Fernsehens zu? Tabea Werner und Kevin Körber sprechen ab sofort über die große ProSieben-Welt. An welchen neuen Sendungen wird im geheimen Labor der roten Sieben getüftelt? Und können Menschen, die beim Fernsehen arbeiten, privat noch abschalten?



Tabea und Kevin arbeiten im Auftrag von Herrn ProSieben und lieben die gute Unterhaltung - auch vor dem Mikrofon. In ihrem Podcast plaudern sie über Anekdoten, Insiderwissen und neue ProSieben-Sendungen und laden zum regelmäßigen Entertainment-Stammtisch ein. "Willkommen beim Privatfernsehen" ist der Schlagabtausch zwischen Therapiesitzung und Shiny Floor, bietet den selbstironischen Blick auf das tägliche TV-Business und feiert eine große Leidenschaft: das Fernsehen.



In der ersten Folge (ab sofort auf allen bekannten Podcast-Plattformen) sprechen Tabea und Kevin zur Premiere von "Joko & Klaas gegen ProSieben" unter anderem über ein Tattoo von Joko & Klaas und über die Sendung mit der höchsten Geheimhaltungsstufe bei ProSieben: "The Masked Singer".



"Willkommen beim Privatfernsehen - Der ProSieben Podcast" ab sofort am 7. eines jeden Monats bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer oder auf ProSieben.de/Podcast



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH ProSieben Sendersprecher Christoph Körfer Tel. +49 [89] 9507-1178 Christoph.Koerfer@ProSieben.de



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2