CTS Eventim: Starkes Quartalsergebnis, Allzeithoch im Visier

Nach dem Rekordjahr 2018 hat CTS Eventim (WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306) einen starken Jahresauftakt hingelegt. Die Umsatzerlöse verbesserten sich im ersten Quartal um 3 Prozent auf 283 Mio. Euro. Auch beim operativen Betriebsergebnis (EBITDA) wurde im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 3 Prozent verzeichnet (57 Mio. Euro). Unter dem Strich stand ein Nachsteuergewinn von 26 Mio. Euro (+1 Prozent), wie CTS Eventim am Donnerstag in München mitteilte.

Laut dem im SDAX notierten Unternehmen haben sowohl das Online-Ticket-Geschäft als auch der Tournee-Bereich in Deutschland zum Wachstum beigetragen. Der Zuwachs im Ticket-Geschäft sei allerdings erwartungsgemäß nicht so stark ausgefallen wie zum Start im Vorjahr, erklärte der Vorstandsvorsitzende Klaus-Peter Schulenberg.

Zweites Quartal läuft rund

Dafür habe sich das Umsatzwachstum aber im laufenden zweiten Quartal vor allem im Ticketing wieder beschleunigt. "Auch aufgrund dieser zusätzlichen Dynamik bleibt unser Ausblick auf das Gesamtjahr unverändert positiv", so der Vorstandschef. Laut Schulenberg sollen der Umsatz und der Gewinn 2019 weiter wachsen.

