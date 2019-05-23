DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
IHO VERW.GMBH 16/23 REG.S USD6710TAB64 24.05.2019 HZE/EOT
IHO VERW.GMBH 16/21 REG.S XS1490152565 24.05.2019 HZE/EOT
IHO VERW.GMBH 16/21 REG.S USD6710TAA81 24.05.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
IHO VERW.GMBH 16/23 REG.S USD6710TAB64 24.05.2019 HZE/EOT
IHO VERW.GMBH 16/21 REG.S XS1490152565 24.05.2019 HZE/EOT
IHO VERW.GMBH 16/21 REG.S USD6710TAA81 24.05.2019 HZE/EOT