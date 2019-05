Aktie im Fokus - Hugo Boss: Mehr oder weniger im freien Fall befindet sich die Aktie ...

Mehr oder weniger im freien Fall befindet sich die Aktie des Modehersteller Hugo Boss. Zwar konnte das Papier gestern mit einem Plus von 0,59 Prozent auf 54,98 Euro leicht im Plus schließen, in den letzten drei Monaten hat die Aktie aber rund 15 Prozent verloren. Insbesondere in den letzten Handelstagen ging es deutlich nach unten.

Damit nähert sich die Aktie wieder dem letzten markanten Verlaufstief vom Dezember des letzten Jahres bei 52,54 Euro. Hält diese Unterstützung nicht, dann sind weitere horizontale Unterstützungslinien von den Tiefs aus dem Jahre 2016 auszumachen. Diese liegen bei 47,49 und 46,00 Euro. Anzeichen für ein Kaufsignal sind bei der Aktie im Moment eher nicht zu finden.

flatex-select

Long: DE000MF1GFL9 Morgan Stanley Faktor 2 BOSS

Short: DE000MF1HW37 Morgan Stanley Faktor 2 BOSS

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/