Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vonovia von 48 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Deutsche Wohnimmobilien-Unternehmen dürften weiterhin starke Erträge erwirtschaften, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Im europäischen Immobiliensektor bleibe dieses Teilsegment sein Favorit und Vonovia sowie TAG Immobilien seine bevorzugten Werte. Enteignungen in Berlin hält der Experte nach wie vor für unwahrscheinlich, leibt mit Blick auf weitere Regulierungsmaßnahmen aber vorsichtig./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2019 / 17:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2019 / 04:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1ML7J1

AXC0158 2019-05-23/12:09