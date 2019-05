Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat HSBC von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 805 auf 925 Pence angehoben. Die Neueinschätzung resultiere unter anderem aus den verbesserten Erträgen und dem höheren Wachstum der Bank, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie von 2019 bis 2023 hob er um rund vier Prozent an./mf/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2019 / 21:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

