Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple von 235 auf 225 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Apple könne sich einem nachlassenden Smartphone-Markt nicht entziehen, stehe aber außerhalb Chinas noch gut da, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnschätzungen, rät aber angesichts der sehr niedrigen Erwartungen an das iPhone-Geschäft für diesen Herbst weiter zum Kauf. Die Situation um Huawei könnte indirekt auch Apple treffen./ajx/edh

