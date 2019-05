Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main (pts017/23.05.2019/11:40) - aescuvest, die Plattform für Risikofinanzierung im Gesundheitsmarkt, hat von einer Gruppe von Investoren Wachstumskapital in Höhe von rund einer Million Euro erhalten. In der ersten externen Finanzierungsrunde des Unternehmens engagierten sich die auf Start-ups spezialisierte Mutschler Ventures AG, die Beteiligungsgesellschaft Klaus Eckstein KG sowie Dr. Gunter Dunkel als privater Finanzinvestor. aescuvest ist die erste deutsche Crowdinvesting-Plattform, die sich speziell auf den gesellschaftlich hoch relevanten und nachhaltig wachsenden Gesundheitsmarkt spezialisiert hat. Mit diesem vertikalen Ansatz in einer der innovativsten und wirtschaftlich bedeutendsten Branchen hat aescuvest renommierte Partner wie das Medizintechnik-Cluster Medical Valley EMN - Erlangen und das European Institute of Innovation and Technology Health (EITH) überzeugt und ist nun dabei, das Konzept einer vollständig digitalen Venture Capital-Plattform europaweit und grenzüberschreitend auszubauen. Durch die Kooperationspartner verfügt aescuvest über einen einzigartigen Zugang zu Existenzgründern und Wachstumsunternehmen aus dem Health-Sektor. Diesen bietet die Plattform die Möglichkeit, zielgerichtet Kapitalgeber sowie potenzielle Kunden, Partner und Multiplikatoren anzusprechen. Innovatives Finanzierungsmodell für europäische Start-ups Als erste Plattform ermöglicht aescuvest.eu Start-ups der Bereiche Biotech, Medtech und Digital Health aus ganz Europa, im Rahmen von wertpapier- und prospektbasierten Angeboten - damit höchsten Transparenzanforderungen genügend - grenzüberschreitend privates Beteiligungskapital bei Anlegern in ganz Europa einzuwerben. "Wir freuen uns sehr über das von unseren Investoren entgegengebrachte Vertrauen", so aescuvest-Gründer und Geschäftsführer Dr. Patrick Pfeffer. "Wir haben bewiesen, dass eine vertikale Plattform mit Fokussierung auf einen sehr spezifischen Wirtschaftszweig eine hohe Akzeptanz bei kapitalsuchenden Unternehmen wie Investoren erreichen kann. Die eingeworbenen Mittel werden wir nutzen, um unser europäisches Modell weiter auszurollen. Unsere Mission ist, den innovativsten Unternehmen des Gesundheitssektors einen besseren Zugang zu Risikokapital zu bieten. Gleichzeitig öffnen wir allen Anlegern den frühen Zugang zu spannenden und chancenreichen Investments." In Kooperation mit EIT Health hat aescuvest ein auf Eigenkapitalbeteiligung ausgerichtetes Finanzierungsmodell entwickelt, das für Privatpersonen, Business Angels und institutionelle Venture-Capital-Geber gleichermaßen investierbar ist. Kapitalsuchende Unternehmen können über aescuvest.eu Mittel bis zu einer Höhe von 10 Mio. Euro aufnehmen. Dabei genügt das öffentliche Angebot auf Basis eines genehmigten Wertpapierprospekts hohen Verbraucherschutzstandards. aescuvest wurde für das Angebot eines standardisierten Wertpapierangebots über eine Onlineplattform vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die für den INVEST-Zuschuss erforderliche Innovativität bescheinigt. Über aescuvest aescuvest ist die erste pan-europäische Crowdinvesting-Plattform, die sich auf den äußerst innovativen und nachhaltig wachsenden Gesundheitsmarkt spezialisiert hat. aescuvest eröffnet privaten wie institutionellen Anlegern die Möglichkeit, unternehmerische Investitionen in diesem chancenreichen Wirtschaftszweig mit überdurchschnittlichen Renditechancen zu tätigen. Unternehmen präsentieren auf der Plattform ihre smarten Ideen, patenten Produkte oder digitalen Konzepte, um sie mit Hilfe der Crowd zu finanzieren. Dabei erreichen sie ein Netzwerk von mehr als 550.000 Branchenexperten und platzieren ihre Idee direkt in der Zielgruppe und gegenüber einer breiten Öffentlichkeit. Mit Sitz im Finanzzentrum Frankfurt startete www.aescuvest.de als Crowdfunding-Plattform in Deutschland, um Innovationen aus den Bereichen Medizintechnik, Biotechnologie, Digitale Gesundheit, Gesundheitsimmobilie oder Dienstleistung verwirklichen zu können. 2018 markierte der Start von http://www.aescuvest.eu in Kooperation mit der EIT Health - mit über 140 Partnern aus 17 europäischen Ländern der weltweit größten Gesundheitsinitiativen - die Premiere einer Crowdfunding-Plattform für Unternehmen des Gesundheitssektors, die europaweit grenzüberschreitendes Finanzieren und Investieren möglich macht. (Ende) Aussender: aescuvest GmbH Ansprechpartner: Frank Schwarz Tel.: +49 611 580 2929 0 E-Mail: presse@aescuvest.de Website: www.aescuvest.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190523017

