Wien (www.anleihencheck.de) - Die Assetklasse Senior Non-Preferred (SNP), die in den vergangenen Monaten ebenso ein dominierendes Thema war, verbuchte auch in diesem Jahr 2019 (Stand: 15. Mai 2019) bereits solides Primärmarktvolumen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Auf Spreadbasis habe sich der iBoxx EUR Banks Senior Bail-In Index vom Jahresbeginn weg um 36 BP einengen können. Mit einem Volumen von rund EUR 25 Mrd. sei der EUR denominierte SNP-Markt deutlich über den EUR 22 Mrd. vom selben Zeitraum des Vorjahres gewesen. Dies habe nach Ansicht der Analysten der RBI unter anderem am Zuwarten der einzelnen Emittenten auf die jeweiligen MREL-Quoten bzw. die Auslegung des EU-Bankenpakets gelegen, das erst vor kurzem nach Trialog-Diskussionen verabschiedet worden sei. Dabei sei, was MREL betreffe, vor allem ein Augenmerk auf das Nachrangigkeitserfordernis im Rahmen von MREL gelegt worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...