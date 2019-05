Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Überraschendes Geständnis von TV-Moderator Stefan Mross ("Immer wieder sonntags", ARD): "Mir ging es ein paar Jahre lang nicht so gut. Ich habe, Gott sei Dank, wieder ins Leben zurückgefunden. Ohne Anna hätte ich das bestimmt nicht geschafft", verriet der 43-Jährige jetzt im Interview mit der Fernsehzeitschrift auf einen Blick (EVT: 23.05.).



Der Musiker weiter über seine Beziehung mit der Sängerin Anna-Carina Woitschack (26): "Ich hatte Erfolg und dann die falschen Freunde um mich versammelt. Erfolg macht aber nicht das Leben aus. Und das habe ich nicht mehr gemerkt. Anna hat mir die Augen geöffnet, mich gerettet." Und fügt hinzu: "Wir sind seit drei Jahren 24 Stunden am Tag zusammen. Außer ihr und meiner engsten Familie brauche ich eigentlich niemanden um mich herum. Früher dachte ich, ein jeder sei mein Freund."



Beruflich kann sich der TV-Star ein "Immer wieder sonntags"-Special am Samstagabend vorstellen. "Das Format hätte es verdient. Die Show läuft 25 Jahre, ich mache sie 15 Jahre. Und ich feiere dieses Jahr mein 30-jähriges Jubiläum. Das würde passen. Wenn mal ein Sendeplatz frei ist, ich traue mir zu, eine Samstagabendshow zu stemmen."



Hinweis für die Redaktionen:



Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von auf einen Blick (Nr. 22/2019, EVT 23.05.). Mehr Informationen zu diesem Thema erhalten Sie von der Redaktion auf einen Blick, Thomas Merz, Telefon: 040/3019-5418, thomas.merz@aufeinenblick.de



Über auf einen Blick



auf einen Blick ist die große Freizeit- und Fernseh-Illustrierte. Das Magazin bietet einen abwechslungsreichen Mix aus emotionaler Unterhaltung, kompetenter Beratung und Tipps für den Alltag. Woche für Woche berichtet auf einen Blick über Schicksale und Themen, die die Menschen in Deutschland bewegen. Abgerundet wird das Heftkonzept durch ein übersichtliches und kompaktes Programmangebot. Mit einer verkauften Auflage von über 710.527 Exemplaren (IVW III/2018) und einer Reichweite von rund 1,98 Millionen Lesern pro Ausgabe (MA 18/II) ist auf einen Blick die Nummer 1 im Einzelhandel bei den wöchentlich erscheinenden Zeitschriften Deutschlands. Zudem zählt der Titel schon seit vielen Jahren ununterbrochen zu den Top 10 der umsatzstärksten Zeitschriften im Einzelverkauf. Seit 2013 zeichnet die Redaktion unter dem Motto "Helden des Alltags" Menschen aus, die durch ihr selbstloses Handeln und ihren Einsatz zu Vorbildern für die Gesellschaft geworden sind.



Über die Bauer Media Group



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Wir arbeiten am Puls der Zeit und bewahren gleichzeitig unsere Traditionen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalten auf vier Kontinenten Magazine, digitale Formate und Radioprogramme. Mit über 700 Zeitschriften, 400 digitalen Produkten und mehr als 100 Radiosendern informieren und unterhalten wir jeden Tag Millionen von Menschen. Gleichzeitig stellen wir durch Investitionen in Online-Vergleichsplattformen und andere neue Geschäftsmodelle die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft als globales Portfolio-Unternehmen.



OTS: Bauer Media Group, auf einen Blick newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43108 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43108.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Janina Saskia Jäger T +49 40 30 19 10 27 JaninaSaskia.Jaeger@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup