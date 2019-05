Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal": Der Anlagenbauer Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist dank zweier Übernahmen im ersten Quartal 2019 kräftig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...