Der starke Öl- und Gasentwickler Calima Energy Ltd. (ASX: CE1; Frankfurt: R1Y; ISIN: AU000000APY1; WKN: A1XAZ7), der seinen Fokus voll auf das Montney Öl- und Gasprojekt in Kanada legt, aber noch weitere Projekte besitzt, trennt sich vom Projekt in Namibia, Westafrika. An Tullow Namibia Limited (Tullow), einer Tochtergesellschaft von Tullow Oil plc, so wurde vereinbart, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...