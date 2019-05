Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Unilever NV von 57 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Unilever sei einer der überzeugendsten Werte unter den von ihm beobachteten Konsumgüter-Aktien, schrieb Analyst Richard Taylor in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nur sei das Papier nicht auf dem Radar der Investoren angesichts einer in diesem Jahr bislang unterdurchschnittlichen Kursentwicklung und fraglicher Margenziele./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2019 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-05-23/12:20

ISIN: NL0000009355