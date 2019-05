Bonn (ots) - Das Grundgesetz wird 70 Jahre alt. Es ist nicht nur das Fundament des Staates Bundesrepublik, sondern auch unserer Gesellschaft. Zum ersten Mal in der langen Geschichte Deutschlands garantiert eine Verfassung allen Menschen die gleichen Freiheiten und Rechte.



Doch wie steht es heute um die verfassungsrechtlich garantierte Gleichberechtigung, die Religions- und Meinungsfreiheit? Welche Rolle spielt das Grundgesetz in unserem Alltag? Sind wir mit unserem Grundgesetz auch für politische Krisen gewappnet, wie sie Österreich und Großbritannien gerade erleben? Ist es für Herausforderungen gerüstet, die es 1949 noch gar nicht gab?



Alexander Kähler diskutiert darüber mit:



Gerhart Baum, FDP, ehem. Bundesinnenminister Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der DDR Prof. Nora Markard, Professorin für Völkerrecht an der Universität Hamburg Prof. Werner Patzelt, Politikwissenschaftler Abri Ehsan, Leiter des Integrationsprojektes "New Ways for Newcomers"



