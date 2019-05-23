DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CASINO 13/23 MTN CAJJ FR0011400571 BAW/UFN
CASINO,GUICH-PER. 05/UND. CAJG FR0010154385 BAW/UFN
CASINO,GUICH-PER. 13/UND. FR0011606169 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CASINO 13/23 MTN CAJJ FR0011400571 BAW/UFN
CASINO,GUICH-PER. 05/UND. CAJG FR0010154385 BAW/UFN
CASINO,GUICH-PER. 13/UND. FR0011606169 BAW/UFN