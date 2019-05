IRW-PRESS: A-Cap Energy Limited: Dual-Listing an der Börse Frankfurt und strategische Partnerschaft mit der DGWA

Das Board von A-Cap Energy Limited (A-Cap oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass der Antrag auf ein Dual-Listing an der Börse Frankfurt genehmigt wurde. Die Aktien des Unternehmens werden unter dem Symbol VUT gehandelt.

Die Börse Frankfurt ist eine der größten Börsen der Welt und der wichtigste Wertpapiermarkt in Kontinentaleuropa. Das Dual-Listing unterstützt die strategischen Kooperationen von A-Cap in Europa in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Kapitalbeschaffung, Market-Making-Tätigkeiten und Eintragung neuer Aktionäre in das Aktienregister des Unternehmens.

Die Börse Frankfurt erkennt die Erstnotierung von A-Cap an der ASX als einer zugelassenen vergleichbaren Börse an; daher war das Dual-Listing ohne Erstnotierungsverfahren möglich und konnte mit minimalen Kosten durchgeführt werden.

A-Cap hat außerdem die DGWA, die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH (DGWA), eine führende hochspezialisierte europäische Investmentberatungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt und Berlin, Deutschland, beauftragt. Der Fokus der DGWA liegt auf dem Service für kleine und mittelständische Unternehmen im Hinblick auf die Notierung, Positionierung, Vertretung und Kapitalbeschaffung auf den deutschsprachigen Finanzmärkten (Deutschland, Schweiz, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein), die zusammen den größten Pool von Investoren und Finanzinstituten in Europa - dem zweitgrößten Finanzmarktgebiet der Welt - darstellen.

Das Managementteam der DGWA kann auf eine 25-jährige Erfolgsbilanz in den Bereichen Handel, Investment und Analyse von kleinen und mittelständischen Unternehmen rund um den Globus zurückblicken. Das Team war an über 250 Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Dual-Listings und Unternehmensfinanzierungen sowie den entsprechenden Informationsveranstaltungen und -kampagnen beteiligt.

Die DGWA wird mit A-Cap zusammenarbeiten, um Investment- und Kapitalbeschaffungschancen an den europäischen Finanzmärkten zu nutzen, Investor-Relations-Tätigkeiten durchzuführen und strategische Kooperationen auf dem europäischen Markt für Elektrofahrzeuge herbeizuführen. Aktuelle Nachrichten und Pressemitteilungen des Unternehmens werden in deutscher Sprache veröffentlicht und sind über die Website des Unternehmens unter www.a-cap.com.au abrufbar.

