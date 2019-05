SeniVita Sozial gGmbH: Halbjahresabschluss 2018 (nach HGB) liegt vor - Ergebniswende geschafft - Überschuss von 2,0 Mio. Euro (Vorjahr: -0,2 Mio. Euro) - Verlustteilnahme der Genussschein-Inhaber für 2017 ausgeglichen DGAP-News: SeniVita Sozial gGmbH / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis SeniVita Sozial gGmbH: Halbjahresabschluss 2018 (nach HGB) liegt vor - Ergebniswende geschafft - Überschuss von 2,0 Mio. Euro (Vorjahr: -0,2 Mio. Euro) - Verlustteilnahme der Genussschein-Inhaber für 2017 ausgeglichen 23.05.2019 / 13:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die SeniVita Sozial gGmbH (SVS) hat nun auch den Halbjahresabschluss (nach HGB, Stichtag 30.06. 2018) festgestellt. Demnach hat die gemeinnützige Gesellschaft nach dem verlustträchtigen Vorjahr die Ergebniswende geschafft und wieder einen Überschuss erzielt. Damit kann auch die 2017 zu verbuchende Verlustteilnahme für Genussrechts- und Genussscheininhaber der SVS wieder weitestgehend ausgeglichen werden. In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2018 hat die SVS bei Erträgen von 5,5 Mio. Euro (inkl. sonstiger betrieblicher Erträge, Vorjahr: 4,4 Mio. Euro) ein Betriebsergebnis (EBIT) von 2,1 Mio. Euro (Vorjahr: 0,8 Mio. Euro) erzielt. Daraus ergibt sich ein Halbjahresüberschuss in Höhe von rund 2,0 Mio. Euro (Vorjahr: -0,2 Mio. Euro). Auch für das Gesamtjahr 2018 erwartet die Geschäftsführung der SVS weiterhin einen Jahresüberschuss. Die SVS betreibt derzeit drei Pflegeeinrichtungen für schwerstbehinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie zwei Tagespflegen und zwei stationäre Pflegebetriebe. Sie erzielt zudem Grundstückserträge als Eigentümer von Pflegeimmobilien. Für die Zukunft rechnet die SVS vor allem mit steigenden Einnahmen aus der Beteiligung an der SeniVita Social Estate AG, für die derzeit ein Börsengang noch 2019 angestrebt wird. Ansprechpartner für weitere Informationen: SeniVita Sozial gGmbH Sebastian Brunner Unternehmenskommunika- Unternehmenskommunikation tion Parsifalstraße 31 Tel: 0175/5604673 95445 Bayreuth E-Mail: sebastian.brunner@brunner-communications.de Tel: 0921/507087-30 E-Mail: info@senivita.de 23.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SeniVita Sozial gGmbH Parsifalstraße 31 95445 Bayreuth Deutschland Internet: www.senivita-sozial.de ISIN: DE000A1XFUZ2 WKN: A1XFUZ Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Stuttgart EQS News ID: 815141 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 815141 23.05.2019 ISIN DE000A1XFUZ2 AXC0179 2019-05-23/13:04