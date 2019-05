Der Lizenzdeal ist da: Santhera (WKN: A0LCUK) schließt mit der Chiesi Group eine weltweit gültige Vereinbarung für die Auslizenzierung von Raxone zur Behandlung von schweren Sehstörungen (LHON). In den USA und Kanada behält Santhera die Rechte. Insgesamt fließen 105 Millionen CHF an Santhera (93 Millionen Euro) - darunter 50 Millionen CHF (44 Millionen Euro) im dritten Quartal.

Im Rahmen von "kurz- bis mittelfristigen Umsatzmeilensteinzahlungen" erhält der Schweizer Pharmaforscher bis zu 55 Millionen CHF von Chiesi, einem europäischen Pharmaschwergewicht mit jährlichen Einnahmen in Milliardenhöhe. Raxone besitzt in Leberscher Hereditärer Optikus-Neuropathie, kurz LHON, seit September 2015 die Marktzulassung in Europa - bis dato ist es das einzig erhältliche Arzneimittel zur Behandlung dieser seltenen Krankheit.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz. LHON-Deal hat strategische Bedeutung

Raxone in LHON spielte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...