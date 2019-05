Wien (www.anleihencheck.de) - Das Senior Preferred Segment war in diesem Jahr, abgesehen vom Covered Bond Segment, das Emissionsstärkste, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dies sei noch vor einem Jahr als nicht sehr wahrscheinlich eingestuft worden. Vermehrt kommunizierte MREL-Ratios an die Emittenten und im Laufe des letzten Jahres dann "finalisierte" MREL-Richtlinien vor allem in Bezug auf das Nachrangigkeitserfordernis hätten in diesem Jahr bereits zu rund EUR 26 Mrd. Emissionen (EUR denominiert) geführt. Damit liege das Primärmarktvolumen (EUR denominiert) bereits 37% über dem der Vorjahresperiode. Der iBoxx EUR Banks Senior Preferred Index habe sich im Jahr 2019 (Stand: 15. Mai 2019) um 25 BP einengen können. Die Analysten der RBI sähen für den Rest des Jahres 2019 ein verbleibend höheres Emissionsvolumina im Vergleich zur Senior Non-Preferred Anleiheklasse, mittels dessen Emittenten in den kommenden Monaten versuchen würden ihre Fundingstruktur weiter zu optimieren bzw. Fundingkosten zu reduzieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...