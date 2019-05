Hörmann Industries GmbH: Vorzeitige Schließung des Angebots der Anleiheemission 2019/2024 DGAP-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe Hörmann Industries GmbH: Vorzeitige Schließung des Angebots der Anleiheemission 2019/2024 23.05.2019 / 13:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hörmann Industries GmbH: Vorzeitige Schließung des Angebots der Anleiheemission 2019/2024 * Verkürzung der Angebotsphase wegen hoher Nachfrage * Zeichnungsmöglichkeit über die Deutsche Börse endet Montag, 27. Mai 2019, um 8:30 Uhr * Kupon auf 4,5 % p.a. festgelegt Kirchseeon b. München, 23. Mai 2019 - Die neue Unternehmensanleihe des Technologiespezialisten Hörmann Industries GmbH (WKN: A2TSCH, ISIN: NO0010851728) ist sowohl bei institutionellen als auch bei Privatinvestoren auf großes Interesse gestoßen. Aus diesem Grund wird der Angebotszeitraum verkürzt. Eine Neuzeichnung der Anleihe über die Deutsche Börse gemäß öffentlichem Angebot ist bis Montag, 27. Mai 2019, 8:30 Uhr möglich. Die Zeichnungsfrist sollte ursprünglich bis zum 28. Mai 2019 laufen. Der jährliche Kupon wurde auf 4,5 % festgelegt. Weitere Details zum Umtausch, zur Zuteilung sowie zum Handelsstart werden nach Ende der Zeichnungsfrist bekannt gegeben. Eckdaten der Hörmann Unternehmensanleihe 2019/2024 (indikativ) Emissionsvolumen: 50 Mio. EUR WKN / ISIN: A2TSCH / NO0010851728 Stückelung: 1.000 Euro Zinssatz (Kupon) p.a.: 4,5 % Laufzeit: 5 Jahre Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 6. Juni 2020 Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100 %) Unternehmensrating: BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH (Oktober 2018) Covenants: Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung, Begrenzung der Aufnahme weiterer Verschuldung Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibungen nach norwegischem Recht Treuhänder: Nordic Trustee AS Börsensegment: Open Market, Frankfurter Wertpapierbörse; Nordic ABM, Börse Oslo Valuta / Notierungsaufnahme: 6. Juni 2019 Notierungsaufnahme im Open Markt. Ein Handel per Erscheinen ist gegebenenfalls bereits einen Tag nach Ende des Angebotszeitraumes möglich. ________________________________________________________________________ Disclaimer Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Hörmann Industries GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der Hörmann Industries GmbH muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes erfolgen, der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert wurde und auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.hoermann-gruppe.de/investor-relations veröffentlicht ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Über die Hörmann Industries GmbH Die Hörmann Industries GmbH ist als mittelständischer, mittelbar familienbestimmter Konzern mit ihren vier Segmenten Automotive, Engineering, Communication und Services in zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern aufgestellt, deren Produkte und Dienstleistungen in einer sich stark wandelnden Industrielandschaft eine hohe Nachfrage generieren. Als Technologieunternehmen, das seit nahezu 65 Jahren Zukunft gestaltet, ist die kontinuierliche Veränderung fester Bestandteil der Hörmann-Firmenphilosopie, um einerseits den Kunden bester Partner zu sein und andererseits der Verantwortung gegenüber allen Mitarbeitenden gerecht zu werden. Diversifiziert und damit krisenunanfälliger operierend, hat Hörmann 2018 das beste Geschäftsjahr seit 2008 präsentiert. Die Unternehmensgruppe beabsichtigt, in den nächsten Jahren ihre gute technologische Position durch gezielte Investitionen weiter auszubauen. Die Hörmann Industries GmbH hat sich seit Begebung ihrer ersten börsennotierten Unternehmensanleihe in 2013 als verlässlicher Kapitalmarktpartner und solides Investment etabliert. Kontakt: Hörmann Industries GmbH Hauptstraße 45-47 85614 Kirchseeon Telefon: 08091 5630-0 Telefax: 08091 5630-193 Finanz- und Wirtschaftspresse: IR.on AG Frederic Hilke Telefon: 0221 9140-970 E-Mail: frederic.hilke@ir-on.com 23.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 815147 23.05.2019 ISIN DE000A2AAZG8 AXC0181 2019-05-23/13:13