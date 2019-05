Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta023/23.05.2019/12:44) - Sanochemia: Operatives Geschäft beginnt sich zu stabilisieren



Die börsennotierte Sanochemia AG (ISIN AT0000776307, ISIN DE000A1G7JQ9) gibt heute die Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/19 bekannt.



Das Unternehmen konnte im ersten Halbjahr den Abwärtstrend des vorausgegangenen Geschäftsjahres stoppen und das operative Geschäft stabilisieren. Der Umsatz wurde im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von TEur 18.765 auf TEur 19.056 ausgeweitet. Das Ergebnis aus der Betriebstätigkeit ging von TEur 391 auf TEur -2.788 zurück. Grund hierfür waren temporäre Mehrbelastungen zur Überwindung von behördlichen Produktionseinschränkungen sowie höhere Material- und Personalaufwendungen zur geplanten Erweiterung des operativen Geschäfts.



Die kurzfristigen Verbindlichkeiten wurden stichtagsbezogen (30.09.2018) im Vergleichszeitraum von TEur 16.941 auf TEur 14.744 reduziert, während die langfristigen Verbindlichkeiten bei TEur 18.744 (VJ TEur 18.039) im Berichtszeitraum lagen. Der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit hat sich aufgrund des negativen Ergebnisses sowie Veränderungen sonstiger Vermögenswerte im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres von TEur 643 auf TEur - 5.090 entwickelt. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit dagegen war mit TEur 4.276 positiv und lag über dem Vorjahreszeitraum (VJ TEur 1.968).



Die Eigenkapitalquote erreichte, bedingt durch eine Kapitalerhöhung, 51,3%.



Finanzprognose für 2018/19 Sanochemia wird das operative Geschäft weiterhin stabilisieren und ausweiten.



(Ende)



Aussender: SANOCHEMIA Pharmazeutika AG Adresse: Boltzmanngasse 11, 1090 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Bettina Zuccato Tel.: +43 1 3191456-336 E-Mail: b.zuccato@sanochemia.at Website: www.sanochemia.at



ISIN(s): AT0000776307 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; direct market plus in Wien; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1558608240620



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 23, 2019 06:44 ET (10:44 GMT)