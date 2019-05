Berlin (ots) -



Mit dem neuen Videoformat "Frag FRITZ!" erweitert AVM sein Serviceangebot auf YouTube. Bei "Frag FRITZ!" geht AVM-Experte Gordon Priebe kurz auf die meistgestellten Fragen der Community ein und erklärt anschaulich verschiedene Szenarien mit FRITZ!-Produkten. In den ersten beiden Folgen wird beispielsweise erklärt, wie man für mehr WLAN-Reichweite FRITZ!Repeater in Reihe schaltet oder als LAN-Brücke einrichtet. "Frag FRITZ!" ergänzt inhaltlich die bereits vorhandenen, erfolgreichen Formate "FRITZ! Clips" und "FRITZ! Talk.



FRITZ! Helden bekämpfen "Kein Internet" Um eine jüngere, online-affine Zielgruppe anzusprechen, setzt AVM beim Clip "WLAN mit Superkräften" auf eine humorvolle Inszenierung. Die Story des Films: Ist Ihr WLAN zu schwach? Sie haben an einigen Stellen zuhause kein Internet? Dann brauchen Sie wohl ein paar Superhelden. Kein Problem: Hier sind Fritz Box, Repeater-Peter und Power-Line. Wenn sich unsere Superhelden vereinen, erzeugen sie ein Super-WLAN Mesh, das stärker ist als je zuvor.



Alle Videos auf dem YouTube-Kanal von AVM können von Medien redaktionell genutzt und in Artikeln eingebettet werden.



