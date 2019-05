Unsicherheit ist Gift für die Börse. Und aktuell gibt es jede Menge Unsicherheitsfaktoren wie z.B. den Handelskrieg, den Brexit oder die Europawahlen. Doch auch in diesen Zeiten gibt es Unternehmen bzw. Aktien die sich davon nicht beeinflussen lassen.



Trendfolger Michael Proffe stellt hier zwei Unternehmen aus dem Konsumsektor vor die er als Megatrends bezeichnet. Das eine Unternehmen davon ist Nestlé. Gerade in unruhigen Zeiten wandert viel Geld in die sogenannten defensiven Aktien, wie beispielsweise Nestlé.