Keine Scheu vorm kalten Wasser: Beim gestrigen Milka Blobbing Event in Hamburg zeigten Promi-Duos wie Sarah Lombardi und Aneta Sablik, Leonard Freier und Luca Hänni, dass sie eines gemeinsam haben: Sie alle sind "zusammen unschlagbar" - wie die zwei starken Marken Milka & Oreo. Durch ihren mutigen Einsatz sammelten die prominenten Duos eine Spendensumme in Höhe von 12.000 Euro für den guten Zweck. Das Geld ging an die Make-A-Wish-Foundation®, eine gemeinnützige Gesellschaft, die sehnliche Wünsche von ernsthaft erkrankten Kindern erfüllt. Cathy Hummels und Ross Antony führten als Moderatoren durch die Veranstaltung.



Zusammen unschlagbar für den guten Zweck



Mit dem Milka Charity-Blobbing-Event fand die Kampagne "Zusammen unschlagbar - wie Milka & Oreo" in Hamburg ihren Höhepunkt. Um auch in diesem Jahr die Make-A-Wish-Foundation® mit Spendengeldern zu unterstützen, liefen die prominenten Teams dieses Mal keine Hauswand - wie beim Milka Charity Event 2018 - herunter, sondern wagten sich stattdessen ins kühle Nass. Bei der Trendsportart "Blobbing" bewiesen sie Teamwork für die Wunscherfüllung schwerkranker Kinder. Ein starkes Duo bildeten dabei unter anderem Sarah Lombardi und Aneta Sablik, die sich über ihre Teilnahme am Event freuten. Sarah Lombardi dazu: "Milka hat es schon wieder geschafft, Spaß mit zarter Schokolade zu verbinden. Beim Blobbing konnten wir beweisen, dass wir im Team genauso unschlagbar sind wie Milka und Oreo. Und das alles, um Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern - was könnte es Besseres geben?"



Unter der Parole "Promis springen ins kühle Nass für den guten Zweck" sprang jeweils ein Promi - der "Jumper" - von einem Turm auf ein mit Luft gefülltes, riesiges Gummikissen im Wasser: den "Blob". Dadurch wurde sein Partner, der auf dem Kissen sitzt - der "Blobber" - mit Schwung in die Luft befördert. Anschließend landete er im hohen Bogen im Wasser. Dabei galt: Für jeden absolvierten Sprung spendete Milka an die Make-A-Wish-Foundation®. Leonard Freier, der ein Sprung-Team mit Luca Hänni bildete, war von der Aktion begeistert: "Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren. Wenn es dann noch für eine gute Sache ist, bin ich direkt Feuer und Flamme. Außerdem zeigte sich bei diesem Event wieder einmal: Im Team ist man einfach zusammen unschlagbar!" Nadine Klein ist außerdem überzeugt vom Geschmack der Milka Oreo Sandwich Tafel. "Ich mochte Milka und Oreo schon immer - die Milka Oreo Sandwich Tafel ist die perfekte Kombination aus beidem." Das Moderatoren-Duo Cathy Hummels und Ross Antony verkündeten am Ende gemeinsam die stolze Spendensumme von 12.000 Euro für die Make-A-Wish-Foundation®.



