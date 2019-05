Anfang Mai hatte Ascot Resources angekündigt, neue Aktien auszugeben. Die Platzierung konnte der Gold-Developer nun erfolgreich abschließen. Damit dürfte das Unternehmen bis ins Jahr 2020 hinein durchfinanziert sein.

Platzierung aufgestockt

Es ist nicht leicht in diesen Tagen als Goldfirma eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Ascot Resources (0,74 CAD | 0,47 Euro; CA04364G1063) ist das nun gelungen, wobei das Unternehmen das Volumen sogar um rund 50 Prozent aufstocken konnte. Insgesamt wurden 8.139.548 sogenannte Flow-through-Aktien zum Preis von 0,76 CAD und 13.841.035 Einheiten zum Preis von 0,70 CAD platziert. Diese Einheiten bestehen aus einer Aktie sowie einem Warrant mit einem Jahr Laufzeit sowie einem Ausübungspreis von 0,95 CAD. Flow-through-Aktien wiederum sind in Kanada steuerbegünstigte Anteile, die zwingend in die Exploration investiert werden müssen. Alle Anteile ...

