Anmoderationsvorschlag: Was machen wir nicht alles dafür, dass es zu Hause so richtig gemütlich wird - die Möbel werden mit Blick fürs Detail ausgesucht, die Wände im perfekten Farbkonzept gestrichen und natürlich werden auch die Fenster mit Pflanzen und passenden Gardinen dekoriert. Aber eine ganz wichtige Sache, die ein perfektes Zuhause ausmacht, wird von den wenigsten wirklich ernst genommen: ein vernünftiger Einbruchschutz. Und der ist wirklich wichtig, wenn man bedenkt, dass hierzulande fast alle fünf Minuten eingebrochen wird! Warum viele ihr Zuhause zwar wunderschön aber nicht richtig sicher gestalten - und wie gerade das ganz einfach geht, weiß Jessica Martin.



Sprecherin: Alle fünf Minuten wird hierzulande eingebrochen. Diese Tatsache macht vielen von uns Angst, aber nur die wenigsten tun etwas dagegen und denken stattdessen, dass es sie schon nicht treffen wird.



O-Ton 1 (Florian Lauw, 15 Sek.): "Das ist leider oft ein fataler Irrtum, denn wer weiß, wie schlimm es ist, Opfer eines Einbruchs zu werden, der wünscht sich, er hätte rechtzeitig seine Sicherheitstechnik verbessert. Viele denken jedoch auch, dass Sicherheitstechnik nur etwas für wohlhabende Menschen ist, was heutzutage einfach nicht mehr stimmt."



Sprecherin: Erklärt Sicherheitsexperte Florian Lauw von ABUS. Eine Kombination aus mechanischem und elektronischem Einbruchschutz kann Einbrecher aufhalten.



O-Ton 2 (Florian Lauw, 30 Sek.): "Wenn ein Täter in einem solchen System einen Hebelversuch ansetzt, stemmen sich ihm über eine Tonne Widerstand entgegen und gleichzeitig wird die angeschlossene Funkalarmanalage aktiviert, die dann Hilfe holt. Wir bieten mit der Secvest-Funkalarmanlage ein solches mechatronisches Einbruchschutzsystem an. Die Kosten beginnen ab etwa 5.000 Euro, inklusive Beratung und Installation. Sie können aber auch schon ein abgespecktes System ab zirka 2.000 Euro von einem Profi installieren lassen. Der Einbau ist in der Regel innerhalb von nur einem Tag erledigt."



Sprecherin: Viele schrecken solche Zahlen ab, aber man kann sich einen Teil der investierten Summe zurückholen. Bis zu 1.500 Euro an staatlicher Förderung sind drin.



O-Ton 3 (Florian Lauw, 19 Sek.): "Für geprüfte Systeme bietet der Staat ein Förderprogramm an. Der Gesamtfördertopf beträgt dieses Jahr 65 Millionen Euro. Es ist allerdings nicht ganz klar, ob es diesen Fördertopf nächstes Jahr noch geben wird. Deshalb empfehle ich, idealerweise jetzt zu handeln und jetzt den staatlichen Förderantrag zu stellen."



Sprecherin: Es gibt aber auch die Möglichkeit, sein Sicherheitssystem zu finanzieren.



O-Ton 4 (Florian Lauw, 23 Sek.): "Ähnlich wie Abodienste, die heutzutage sehr beliebt sind, grade im Home-Entertainment-Bereich, wenn man da einfach an die Musikstreaming-Dienste denkt oder an die Videostreaming-Dienste, bieten wir auch als Abus mittlerweile ein Finanzierungsmodell an, bei dem man einfach eine überschaubare monatliche Rate für seine persönliche Sicherheit Zuhause bezahlt. Alle Infos dazu finden Sie entweder auf unserer Homepage, abus.com, oder bei Ihrem Abus-Partner um die Ecke."



Abmoderationsvorschlag: Sicherheit für jedermann mit mechatronischem Einbruchschutz, Förderung vom Staat und jetzt auch neuen Finanzierungsmodellen. Mehr Infos unter www.abus.com.



Pressekontakt: ABUS Security-Center Tel.:0820795990-277 Mail: presse@abus-sc.com