HAMILTON, Bermuda, May 23, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited ("Enstar") (Nasdaq: ESGR) gab heute die Preisstellung für seine zu 4,950 % verzinslichen vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2029 (die "Anleihen") bekannt, deren Gesamtbetrag sich auf 500 Millionen USD beläuft. Die Emission wird voraussichtlich am 28. Mai 2019 vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen abgeschlossen.



Enstar beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus dem Angebot für die Rückzahlung umlaufender Anleihen in Höhe von 250 Millionen USD im Rahmen seiner revolvierenden Kreditlinie und seiner befristeten Darlehensfazilität sowie für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich die Finanzierung von Übernahmen, Betriebskapital und anderen Geschäftsmöglichkeiten, zu verwenden. Wells Fargo Securities, HSBC, J.P. Morgan, SunTrust Robinson Humphrey, Barclays und nabSecurities, LLC fungieren als gemeinsame Konsortialführer für die Emission, Scotiabank agiert als Senior Co-Manager und Commonwealth Bank of Australia, ING sowie Lloyds Securities sind Co-Manager.

Die Anleihen werden gemäß einer gültigen Rahmenregistrierungserklärung angeboten, die zuvor bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots noch einen Verkauf von Wertpapieren in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf erfolgt ausschließlich auf Basis eines Prospekts und eines damit verbundenen Prospektnachtrags, der bei der SEC eingereicht wird. Sie können diese Dokumente kostenlos von der SEC unter www.sec.gov beziehen. Alternativ können Sie Kopien dieser Materialien bei den gemeinsame Konsortialführern Wells Fargo Securities, LLC unter der gebührenfreien Rufnummer 1-800-645-3751), HSBC Securities (USA) Inc. unter der Rufnummer 1-866-811-8049, J.P. Morgan Securities LLC per R-Gespräch unter der Rufnummer 1-212-834-4533 oder SunTrust Robinson Humphrey, Inc. unter der gebührenfreien Rufnummer 1-800-685-4786 anfordern.

Über Enstar

Enstar ist eine vielseitige Versicherungsgruppe mit einem Vermögen von ungefähr 18,1 Mrd. USD, die innovative Kapitalfreigabelösungen und Underwriting in Spezialsparten über ihr Netzwerk von Konzernunternehmen in Bermuda, den USA, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa, Australien und anderen internationalen Standorten anbietet. Enstar ist marktführend beim Abschluss von Altgeschäftsübernahmen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 auf diese Weise mehr als 95 Unternehmen und Portfolios übernommen. Das aktive Underwriting-Versicherungsgeschäft von Enstar beinhaltet die StarStone-Unternehmensgruppe, ein mit A- bewerteter Spezialversicherungskonzern mit mehreren globalen Versicherungsplattformen, und die Atrium-Unternehmensgruppe, die das Spezialversicherungs- und Rückversicherungsgeschäft für Lloyd's Syndicate 609 verwaltet und versichert.

Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsorientierte Erklärungen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Erklärungen beinhalten Aussagen bezüglich der Absicht, der Überzeugung oder der aktuellen Erwartungen von Enstar und seinem Geschäftsführungsteam. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur für das Datum gelten, an dem sie gemacht werden, keine Garantien für zukünftige Ergebnisse sind und Risiken und Unsicherheiten beinhalten; die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von diversen Faktoren maßgeblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Wichtige Risikofaktoren bezüglich Enstar sind unter der Überschrift "Risk Factors" im Formular 10-K von Enstar für das Jahr zum 31. Dezember 2018 zu finden und werden hierin referenziert. Des Weiteren übernimmt Enstar keine Verpflichtung, mündliche oder schriftliche zukunftsorientierte Aussagen zu aktualisieren oder Aktualisierungen oder Revisionen an zukunftsorientierten Aussagen, die hierin enthalten sind, öffentlich bekanntzugeben, um geänderte Erwartungen im Hinblick auf oder Änderungen bei Ereignissen, Bedingungen, Umständen oder Annahmen, die solchen Aussagen zugrunde liegen, wiederzugeben, außer für den Fall, dass diese gesetzlich vorgeschrieben sind.

Kontakt: Guy Bowker

Telefon: +1 (441) 292-3645