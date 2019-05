(shareribs.com) New York 23.05.2019 - Die Papiere des E-Autobauers Tesla bewegen sich seit Wochen nach unten. Was einerseits auf Short-Seller zurückgeführt wird, reflektiert aber auch eine Reihe von Problemen. Ein Analyst sieht hierin Chancen für Apple Tesla verbrennt jede Menge Geld, kann seine Produktion nicht schnell genug ausweiten, muss seine Gigafactory 3 in Shanghai bauen, mit Fehlern des Autopiloten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...