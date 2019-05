Hamburg (ots) - Der Wahl-O-Mat war mit 61 Prozent die Top-Informationsquelle für junge Wähler, die am Sonntag auf jeden Fall oder wahrscheinlich ins Wahllokal gehen. Das ergibt eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage der Marktforschungsplattform Appinio unter insgesamt 2.003 wahlberechtigten Deutschen zwischen 18 und 34 Jahren. Die umfassende Studie zur Europawahl wurde vom 19. bis 20. Mai durchgeführt, bevor der Wahl-O-Mat offline ging. Der Wahl-O-Mat gehörte auch für diejenigen, die bereits per Briefwahl gewählt haben (12 Prozent der Befragten), zur wichtigsten Orientierungshilfe mit 70 Prozent.



Knapp jeder zweite 18- bis 34-Jährige (48 Prozent) will laut der Umfrage am Sonntag zur Europawahl gehen. Weitere 21 Prozent halten es zumindest für wahrscheinlich. 13 Prozent werden wahrscheinlich nicht den Weg ins Wahllokal machen und 6 Prozent auf keinen Fall ihre Stimme abgeben.



Zu den wichtigsten Informationsquellen für die Befragten, die (wahrscheinlich) noch wählen gehen werden, zählen nach dem Wahl-O-Mat außerdem die offiziellen Wahlprogramme der Parteien (43 Prozent), Gesprächen mit Freunden, Bekannten oder der Familie (43 Prozent), Social Media (40 Prozent) sowie TV (32 Prozent). Knapp ein Viertel (22 Prozent) informieren sich in Online-Magazinen oder -Zeitungen oder mithilfe von Online-Videos, 17 Prozent nutzen das Radio. Der Wahlkompass und der WahlSwiper erzielten geringere Werte.



Von acht vorgegebenen Themen, die in der EU stärker diskutiert werden sollten, entschieden sich die 18- bis 34-Jährigen, die (wahrscheinlich) wählen werden oder bereits gewählt haben, als Top 3 für Klimawandel und Umweltschutz (67 Prozent), Einwanderung und Asylpolitik (48 Prozent) sowie Kampf gegen den Terrorismus (39 Prozent).



