StockerauWien (ots) - Mit einem eigenen Messenger bietet Untis gemeinsam mit Grape jetzt eine sichere Alternative zu WhatsApp. Damit soll auch die gesamte Schulkommunikation wesentlich einfacher werden.



Die schnelle Kommunikation via Messenger ist heute nicht mehr wegzudenken. So auch in der Schule. Also, schulintern kommunizieren wird immer wichtiger, ja, aber nicht mit Diensten wie WhatsApp, wo oftmals die Privatsphäre vernachlässigt wird und private Telefonnummern freigegeben werden müssen! Aber was dann?



Untis kooperiert mit dem Tech Start-up Grape



Untis reagiert auf diese Veränderung und bietet seit vergangener Woche einen eigenen, gemeinsam mit Grape, entwickelten Messengerdienst für Schulen an. Mit Erfolg, mehr als 100.000 NutzerInnen konnte man bereits in den ersten fünf Tagen verzeichnen.



"Mit diesem bekommen Schüler und Lehrer jetzt einen DSGVO-konformen WhatsApp-Ersatz, mit dem man sich sicher zum Unterricht austauschen kann." so Grape-CEO Felix Häusler.



"Es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Kommunikation an Schulen in den letzten Jahren verändert. Das ist für uns ein Antrieb, Lösungen zu entwickeln, die den Schulalltag, der über 12 Millionen SchülerInnen, die wir mit unserer Software aktuell bedienen, zu erleichtern.", sagt Christian Gruber, Geschäftsführer bei Untis. "Grape ist ein junges, modernes und ideenreiches Unternehmen - wir freuen uns sehr, dass wir beim Thema Messengerdienst so eng kooperieren.", so Christian Gruber weiter.



Warum sollten Schulen den neuen Messenger verwenden



Der Untis Messenger ermöglicht die klare Trennung zwischen privater und beruflicher Kommunikation. Bilder und Daten können gespeichert werden, und mit einem Klick an die ganze Klasse gesendet werden. Und der Untis Messenger kann von den Schulverantwortlichen zentral administriert werden, um eine sichere Nutzung des Dienstes zu gewährleisten.



Mit der Einführung des Untis Messenger wird auf eine sichere und DSGVO-konforme Kommunikation gesetzt, welche die Lehrkräfte unterstützt, und die Organisation des schulischen Alltags wesentlich erleichtert.



Jede Schule, die bereits WebUntis einsetzt, kann den Messenger kostenlos testen. Probieren Sie es aus!



Weitere Informationen auf messenger.untis.at (http://messenger.untis.at)



Über Untis



Untis ist Marktführer im Bereich der Stundenplanung. Weltweit arbeiten über 21.000 Bildungseinrichtungen - von der kleinen Grundschule bis zur komplexen Universität - mit der Stundenplansoftware von Untis. Ein weltweites Netz von Partnerfirmen ermöglicht eine optimale Betreuung vor Ort. Mehr Infos unter https://untis.at



Über Grape



Grape ist ein österreichisches Tech-Startup, bestehend aus Entwicklern und einem Sales- und Marketing-Team. Die Mission von Grape ist es, komplexen Geschäftsproblemen mit eleganten, intuitiven Lösungen zu begegnen. Ihre indexAPI Suchmaschine verarbeitet Millionen von Datensätzen jeden Tag und ermöglicht es Kunden, all ihre Geschäftsdaten schnell und einfach zu durchsuchen. Mehr Infos unter https://www.chatgrape.com/



Kontakt: Untis GmbH Mag. (FH) Christoph Lehrner Echristoph.lehrner@untis.at T +43 2266-62241-69 Belvederegasse 11, 2000 Stockerau www.untis.at